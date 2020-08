IL PROGETTO

BELLUNO Di corsa, in bicicletta, verso la mobilità sostenibile. Nella Belluno del futuro ci saranno più lavoratori e studenti in bici, meno auto sulle strade. Un progetto, questo, che l'amministrazione Massaro sta perseguendo a piccoli passi attraverso il completamento di piste ciclabili e la creazione di servizi. Tra i vari progetti spunta il percorso ciclo pedonale tra via Marisiga, via Prade e via Feltre, che sarà dotato anche di un parcheggio scambiatore con rastrelliera porta biciclette. Proprio nei giorni scorsi è stata affidata alla ditta Metalco di Resana, provincia di Treviso, la fornitura delle rastrelliere per 50 biciclette e di pensiline, per un costo di poco più di 20 mila euro.

IL FUTURO

L'iniziativa, la prima di questo tipo nel capoluogo, è parte del programma sperimentale di mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro finalizzato a rendere l'utilizzo della bicicletta un'abitudine per un numero sempre maggiore di bellunesi. «Si parla tanto di mobilità sostenibile commenta l'assessore all'ambiente e alla mobilità Alberto Simiele -, ma occorre cambiare la mentalità prima di tutto e iniziare a pensare che pedone e ciclisti hanno gli stessi diritti dell'automobile sulle strade». L'obiettivo del progetto con parcheggio è quello, anche, di favorire il car pooling, ovvero l'utilizzo della stessa auto da parte di più persone affinchè si snellisca la circolazione sulle strade, invitando a raggiungere il parcheggio scambiatore direttamente in bicicletta ovvero lasciando l'auto in garage. Un bel passo in avanti in termini di smog e di traffico.

A.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA