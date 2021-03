Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DENUNCIABELLUNO Quelle barre metalliche, davanti a Porta Rugo, non gli proprio vanno giù. E, così, Mario Rossi bellunese 87enne residente in via Cattarossi, lettore del Gazzettino, chiede delucidazioni. «Sono rimasto sorpreso - dice - nel notare 7 orribili paletti metallici solidamente installati proprio sulla strada che sale verso lo storico manufatto medioevale, oggetto di ammirazione e di fotografie». Il residente ha, inizialmente,...