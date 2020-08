L'OPERA

BELLUNO Avanti tutta: per il ponte sul Piave ora si pensa al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Nei giorni scorsi, infatti, il Comune di Belluno ha affidato al raggruppamento temporaneo di imprese spagnole, vincitrice del concorso di idee, l'incarico di perfezionamento del progetto confermando l'impegno di spesa di 63.050 euro più Iva come premio del concorso. Così, dopo l'annuncio del vincitore avvenuto ai primi di agosto, ora si procede passo passo verso la realizzazione del progetto che porterà ai bellunesi un nuovo attraversamento sul Piave, in sostituzione del bailey, probabilmente entro il 2023. Queste, almeno, le speranze. A vincere, ricordiamo, sono stati Fhecor Ingenieros Consultores e l'Estudio de Arquitectura Campo Baeza, il raggruppamento che ha presentato l'idea migliore su venticinque partecipanti. Un appalto ambito: a candidarsi al concorso stati studi di ingegneria da tutto il mondo. Una mostra, che Palazzo Rosso ha intenzione di organizzare, farà visionare le varie idee. Ecco come sarà la nuova struttura. Secondo l'intenzione dei professionisti spagnoli il ponte dovrà essere un tutt'uno con il paesaggio attorno, da qui l'idea di uno skyline elegante e dal minimo impatto visivo, con un unico appoggio inclinato e architettonicamente all'avanguardia. Sarà largo 14 metri, con due marciapiedi di cui uno transitabile anche dalle bici e sarà illuminato con fasci di luce a led continui. Verranno coinvolte anche le sponde del fiume, per creare una connessione pedonale con il parcheggio di Lambioi e con le rive del Piave. Lungo la sponda sinistra verrà realizzata anche una nuova zona di sosta, con scala di accesso e punto belvedere, connessa con il Ponte della Vittoria. Il costo complessivo dell'operazione è di 5,6 milioni di euro che arriveranno a Belluno dai fondi post Vaia.

A.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA