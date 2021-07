Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CORTINADa una parte si allestisce il cantiere per la costruzione del nuovo ponte, dall'altra si scava per mettere in sicurezza il torrente. Ferve il lavoro a Rio Gere, lungo la strada regionale 48 delle Dolomiti, che sale dall'abitato di Alverà al passo Tre Croci, verso Misurina e Auronzo, in quello che è considerato uno dei tre punti più delicati, nell'intersezione della rotabile con i corsi d'acqua, dopo le disastrose esondazioni degli...