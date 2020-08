PONTE NELLE ALPI

Era stato risparmiato dalla tempesta Vaia, ma ieri ha ceduto sotto la potenza di una tromba d'aria che, alle 16.45, si è incanalata tra Polpet e Nuova Erto centrando in pieno il palaMares, fino scoperchiarlo e a strappare via le panchine che erano state cementate a terra.

«E per fortuna che non era in atto la sagra di Polpet - chiosa il sindaco Paolo Vendramini che per primo ha visto il cono di vento abbattersi sulle due frazioni -. Non voglio nemmeno pensare cosa avrebbe potuto succedere. Almeno in questo il Covid ci ha aiutato».

La sagra, infatti, che si svolge in questi giorni, era stata infatti rinviata per impossibilità di rispettare le misure di distanziamento.

DISASTRO EVITATO

Nel quadro di un maltempo che ormai non fa più sconti, Ponte nelle Alpi ha pagato un prezzo alto, ma fortuntamente non ci sono stati danni a persone. La tromba d'aria, oltre ad aver ridotto a brandelli la struttura sportiva, di proprietà comunale e realizzata nel 2006, ha scoperchiato una vecchia casa in via Sant'Antonio. Era disabitata da tempo. Altri tre case hanno subito danni alle coperture; è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per ripristinare le condizioni di sicurezza e fare in modo che non si verificassero cadute di tegole o pezzi di gronda.

CHIUSA L'AREA SPORTIVA

«Abbiamo messo in sicurezza anche l'area del palaMares - spiega Vendramini che si è subito fiondato sul posto dopo aver allertato anche la Protezione Civile -. Tutta l'area sportiva è stata transennata. Sono caduti alberi anche sulla strada romana, ma a quelli penseremo domani. Per ora l'attenzione resta concentrata qui, anche perché è previsto che l'ondata di maltempo continui».

STATO DI CALAMITÀ

Danni su danni in tutta la provincia e più ampiamente in un Veneto che non conosce più tregua, trasformando l'assessore regionale alla Protezione civile e alla Difesa del suolo, Gianpaolo Bottacin, in una sorta di trottola a molla meteo tra un disastro e l'altro, mentre sui tavoli della Regione fioccano le richieste di stato di calamità.

«La tensostruttura è praticamente in brandelli - spiega Vendramini -. Manderemo le schede alla Regione per chiedere lo stato di calamità e il riconoscimento dei danni».

Danni che non sono stati ancora quantificati, ma che comunque avranno un saldo pesante.

Sul posto sono arrivate le squadre della Protezione civile e anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le case risultate pericolanti, così come quella scoperchiata dal vento. Non ci sono stati feriti. Solo tanta paura di fronte ad un meteo sempre più minaccioso ad ogni pioggia.

ASD CALCIO: RIPARTIREMO

«Eravamo pronti per ripartire - scrive in un post la squadra di calcio del Ponte nelle Alpi -. Purtroppo siamo stati colpiti duramente come potete vedere. Prima il Covid si è imbattuto contro tutti e sta continuando nella sua guerra senza darci tregua. Una cosa ragazzi vogliamo dirvi: siamo una razza tosta, razza Piave, ci pieghiamo ma non ci spezziamo e già da domani inizieremo a capire come fare per ripartire perché con l'aiuto di tutti siamo sicuri che i nostri ragazzi e ragazze torneranno presto a divertirsi nella struttura».

Forza Ponte

Lauredana Marsiglia

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA