CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PONTE NELLE ALPIC'è un nuovo incontro nell'agenda degli appuntamenti che avvicinano la data del 26 agosto, lunedì della prossima settimana, giorno in cui il ponte di Santa Caterina, in Comune di Ponte nelle Alpi, sarà chiuso per i lavori che dureranno tre mesi. La riunione dovrebbe essere fissata per mercoledì 21. Oltre a limare ancora i dettagli dell'operazione, sul tavolo del confronto che si svolgerà in Prefettura ci saranno la definizione dei percorsi alternativi che dovranno seguire i trattori, le moto ed i motorini al di sotto dei...