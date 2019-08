Ponte chiuso: test con gli scuolabus

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀBELLUNO Ciak, non si gira più. Mancano ormai poco più di tre giorni alla chiusura del ponte di Santa Caterina, in comune di Ponte nelle Alpi. Lo stop al traffico comincerà lunedì 26 agosto per concludersi a fine novembre. E proprio lunedì, nel primo giorno di un traffico la cui intensità è difficile prevedere, la ditta che da alcuni anni ha vinto la gara per la gestione del trasporto scolastico nel comune pontalpino e che coinvolge anche i ragazzi in arrivo dal territorio di Soverzene, farà una prova per verificare i tempi....