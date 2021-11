Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NUOVO PROGRAMMABELLUNO Niente senso unico alternato, cambia l'ordinanza per il ponte bailey: fino al 22 novembre senso unico di marcia da viale dei Dendrofori verso via Montegrappa. Chi dovrà raggiungere il centro storico, insomma, dovrà utilizzare vie alternative. Non si poteva fare diversamente, pare, perché l'entrata in vigore della precedente ordinanza già nei primi giorni di applicazione aveva mandato in tilt il traffico causando...