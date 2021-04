Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VIGILI DEL FUOCOBELLUNO Nuovi rinforzi per le strutture territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: in arrivo 8 pompieri. Lo ha annunciato ieri con una nota il ministro Federico D'Incà. «Personale fondamentale per la sicurezza del territorio esordisce dando la notizia -. Sono 82 i vigili del fuoco che andranno a rinforzare le strutture del Veneto: una risposta di grande attenzione nei confronti della sicurezza dei cittadini e...