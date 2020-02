CORTINA

Il polo sulla neve torna oggi a Cortina, dopo sei anni di assenza. Lo fa con una partita dimostrativa, aperta a tutti, che però guarda a un traguardo ambizioso: vedere questo sport sotto i cinque cerchi olimpici. Magari già per i Giochi di Milano Cortina 2026.

IL PRECEDENTE

Ieri c'è stata la sfilata in centro dei sei cavalieri che questa sera si affronteranno sul campo innevato di Fiames, per una partita di Arena polo, la formula semplificata di questo sport, su una superficie più piccola, per poterla organizzare ovunque, in ogni città: basta un campo da calcio o una piazza grande. Un record c'è già: la velocità con cui è stato organizzato l'evento. «In una quarantina di giorni è stato fatto tutto, tanto che non sono in affanno, alla vigilia della partita», ha confessato ieri Alessandro Giachetti, della Federazione italiana sport equestri, nella presentazione dell'evento, nell'ufficialità dell'ala consiliare del municipio. «Tutto ciò è stato possibile grazie alla disponibilità dell'amministrazione comunale, che ci ha creduto dal primo giorno».

IL CONTESTO

L'evento rientra nelle strategie di promozione del polo, portate avanti dalla Fise. «Questa disciplina è nelle corde di Cortina ha detto Simone Perillo, segretario generale Fise e proprio qui potrebbe ritrovare le Olimpiadi. L'ultima volta si giocò a polo alle Olimpiadi di Berlino 1936. Oggi le Olimpiadi estive hanno 13 discipline ippiche: è difficile trovare spazio per un'altra. Potrebbe invece rientrare fra quelle invernali, se giocato sulla neve. È uno sport per giovani. Coinvolge molte nazioni. Competono assieme uomini e donne. Ci sono tante caratteristiche che lo fanno ritenere idoneo per questa consacrazione». Fra gli organizzatori dell'evento di questa sera c'è Paco Patricio Rattagan, giocatore argentino: «Italia polo challenge è nata per promuovere questo sport; abbiamo puntato su località di grande effetto, fra la gente, in un format di esibizioni e tornei per coinvolgere il pubblico. A Cortina abbiamo portato sedici cavalli, accolti nella stalla dei Ronche, dalle Regole d'Ampezzo. Giocheremo in notturna, per richiamare più gente. Se ci siamo riusciti, dobbiamo dire grazie a tutta Cortina per la disponibilità; ci siamo sentiti a casa. Questo è l'inizio di un lungo percorso». Attorno al campo è stato allestito un piccolo villaggio, spazi e strutture che accoglieranno gli ospiti, vicino alle gradinate aperte al pubblico.

Marco Dibona

