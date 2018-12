Polo scolastico: Mario Baldasso nuovo dirigente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CORTINA/VAL BOITEMario Baldasso (nella foto) è il nuovo dirigente scolastico dell'istituto omnicomprensivo Valboite, che riunisce l'istituto professionale alberghiero, l'istituto tecnico commerciale e i licei artistico e scientifico di Cortina, il liceo classico di San Vito, la scuola media annessa. Titolare al liceo Dal Piaz di Feltre, ha assunto la reggenza a Cortina per un anno, sino al 31 agosto 2019. «Sono qui perché ho voluto venire, non perché me l'hanno affibbiata. Qui sto volentieri e ce la metterò tutta per fare bene il mio...