Polizza-beffa: i radiologi rischiano la sospensione

IL CASOBELLUNO Non vogliono pagare due volte l'assicurazione: tecnici di radiologia dell'Usl 1 Dolomiti ora rischiano la sospensione dal lavoro e una contestazione disciplinare. A denunciare la vicenda è Fp-Cgil, che tiene sotto la propria ala quattro dipendenti dell'azienda sanitaria di Belluno impiegati in Radiologia. La storia sembra assurda, ma sta togliendo il sonno ai lavoratori e potrebbe avere risvolti gravi sulla loro carriera. Il nodo sarebbe la polizza assicurativa sulla colpa grave, resa obbligatoria per tutti gli operatori...