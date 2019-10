Poliziotti in piazza: «Dotazioni inadeguate in finanziaria»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTABELLUNO Poliziotti in piazza dalle 9 di domani, davanti alla Prefettura di Belluno. A manifestare saranno gli agenti del sindacato Coisp che lamentano come nella legge di bilancio non siano previsti adeguati fondi per il comparto sicurezza. I MOTIVIL'iniziativa spiegano dal Coisp si svolgerà contemporaneamente anche in tante altre città italiane, da nord a sud del Paese, e a Roma, di fronte alla Camera dei Deputati.«Tante donne e uomini della Polizia di Stato incroceranno le braccia in segno di protesta in vista della manovra che...