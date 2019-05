Polizia locale sui banchi agenti diventano ciceroni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVABELLUNO Vigili urbani a lezione di storia. Corso intensivo a zonzo per il centro storico, ieri e oggi, per gli agenti di polizia locale di Belluno. La formazione, pensata e proposta dall'ispettore Marilena Nogarè, coinvolge tutto il personale di polizia e si concluderà nel pomeriggio di oggi.L'obiettivo è quello di far conoscere la storia del capoluogo a chi la città la vive tutti i giorni dall'interno, per mettere gli agenti nelle condizioni di fornire indicazioni ai turisti. È una richiesta arrivata dagli stessi agenti della...