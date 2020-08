FELTRE

Due moto moderne e super attrezzate sono arrivate in questi giorni nel garage della Polizia locale di Feltre con l'obiettivo di dare uno strumento più snello per gli interventi che vengono fatte in città e che necessitano di tempestività. Sono stati consegnati in questi giorni i due nuovi motocicli Honda 500 in dotazione ai vigili urbani che saranno utilizzati anche per i servizi associati nei comuni di San Gregorio nelle Alpi, Sovramonte e Pedavena. I mezzi sono equipaggiati con radio ricetrasmittente con centralina dotata di interfono bluetooth che consente una comunicazione in piena sicurezza tra i due agenti in servizio, ma anche con le vetture e con la centrale. Le motociclette sono dotate di sirene e lampeggianti e borsoni porta documenti. Il costo complessivo dei due veicoli, allestimento personalizzato compreso effettuato dalla ditta Futura veicoli speciali, è di circa 20mila euro. Sono tra le prime moto in Italia allestite con questi kit tecnologici. Saranno impiegate principalmente per scorte nelle manifestazioni, pattuglie stradali e pronto intervento incidenti e viabilità, dove garantiscono interventi con la massima tempestività. Queste due moto si aggiungono ai 2 scooter Honda 300 già in dotazione.

L'ATTIVITÀ'

L'attività della Polizia Locale in questi mesi prevede le consuete attività di controllo e sicurezza stradale a cui si aggiunge il pattugliamento per il rispetto delle normative anti-Covid, soprattutto con l'intento di sensibilizzare cittadini ed esercenti all'applicazione di comportamenti responsabili. Nei giorni scorsi un fatto-curiosità particolare: gli agenti di servizio alla Chiusa di Anzú per il controllo velocità sono stati avvicinati da un automobilista in evidente stato di difficoltà: era stato punto da un insetto e necessitava di soccorso. La pattuglia lo ha accompagnato al pronto soccorso del Santa Maria del Prato di Feltre dov'è stato preso in carico e curato dai sanitari. (E.S.)

