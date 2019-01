CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLIZIA LOCALEBELLUNO In occasione della presentazione della Festa delle Polizie locali del Triveneto, che si terrà domani mattina a Belluno, il comandante dei vigili di Belluno, Gustavo Dalla Ca' ha presentato alcuni dati raccolti nel corso dl 2018. Sono incrementati di un terzo i controlli su strada e nelle attività commercialii. Aumentate le soste selvagge. I DATI AMBIENTALI Sono oltre una cinquantina i controlli per l'abbandono di rifiuti. Una settantina i casi di degrado, circa una quarantina le sanzioni per violazioni ambientali....