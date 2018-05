Politiche per la famiglia: convegno a Sedico tra percorsi realizzati e quelli da affrontare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPUNTAMENTOBELLUNO Delle reti familiari, un'iniziativa sperimentata in questi anni nel Veneto per supportare le politiche per la famiglia, si parlerà in un convegno che si terrà domani dalle 9 a Sedico, nel centro intitolato a Monsignor Paolo Simonetti. Il programma: alle 9 la registrazione dei partecipanti. Alle 9.30 i saluti delle autorità e l'apertura dei lavori. Alle 10 si parla della nascita delle Famiglie in rete e degli esiti del progetto dopo dieci anni di esperienza a Castelfranco e dintorni. Ne tratterà Pasquale Borsellino,...