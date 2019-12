Politica urbanistica comunale Gamba: «Settore paralizzato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN MUNICIPIOBELLUNO L'ufficio Urbanistica? La stesura del Piano di assetto territoriale? Tutto si è concentrato nella Rigenerazione urbana, ma il resto? Paolo Gamba comincia così il suo ragionamento sulla politica dell'amministrazione Massaro in tema di urbanistica. «Se fosse per me sarebbe da togliere tutto il reparto». Parola di Paolo Gamba, capogruppo di Belluno è di tutti, già assessore all'Urbanistica con Antonio Prade: sua l'idea del ponte bailey, il rifacimento del ponte degli Alpini e l'accordo di programma tra Regione, Comune e...