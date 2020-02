POLITICA

BELLUNO Un nuovo partito. Anzi no. Lo stesso. Ma con lo sguardo da Giano bifronte, rivolto anche al passato, alla tradizione. È nata la Liga Veneta-Lega per Salvini premier, con campagna tesseramenti aperta ieri a Limana. Vengono così ricostituite le associazioni territoriali, le cosiddette nazioni nel lessico leghista. Il battesimo ufficiale del nuovo soggetto politico, a Milano, risale a cinque giorni fa, con Franco Gidoni nominato Commissario provinciale: «In molti non accettavano la scomparsa della Liga Veneta precisa Gidoni, entrato nel partito a fine anni Novanta questa è una nuova avventura perchè non si tratta solo di un cambio di nome visto che ora avremo autonomia territoriale». A tal proposito Gidoni è sicuro che il tema dell'autonomia non sia finito nel cestino: «Sarà una discriminante tra chi, in ottica elezioni, vorrà allearsi con noi e chi andrà per conto proprio». All'orizzonte, intanto, incombono proprio le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale. Che ne sarà di Zaia? E per Gidoni, bis da consigliere? «Ci sono alcune riserve da sciogliere, si attendono evoluzioni è sibillino il neo Commissario provinciale di solito squadra che vince non si cambia, magari la si rinforza».

LE PROSPETTIVE

C'è da chiedersi se, quando e come cambierà in provincia il palinsesto in questa Liga Veneta-Lega per Salvini premier, visto che ora ci si trova in una sorta di limbo: «Questa la tempistica dataci a Milano. Entro fine giugno va sistemata la parte relativa alle sezioni, a settembre quella delle province, per arrivare a novembre al congresso a livello regionale». Fino all'obiettivo: nominare il segretario nazionale.

I TESSERAMENTI

La Lega, intanto, mette in mostra i numeri in salsa bellunese. Il partito aveva, tra militanti e sostenitori, 380 tesserati nel 2016, passati a 429 nel 2017, a 460 nel 2018. Poi il picco: lo scorso anno quasi un 40% in più, con 612 tesserati in provincia di Belluno. Esiste già un calendario per il tesseramento 2020: oggi a Belluno - Castion e piazza dei Martiri a Cencenighe, Trichiana e Alpago. Il deputato Mirco Badole sarà a Busche. È lui a commentare la situazione in Parlamento: «Aria pesante, e non da oggi. Evidente l'immobilismo. Di buono c'è che sono arrivati i soldi per Mondiali e Olimpiadi. Ma non si dice che la produzione industriale è a -4.9». «Domenica banchetto in piazza Duomo a Belluno, martedì in Largo Castaldi a Feltre. Attenzione: i gazebi non raccoglieranno rinnovi di tessere. Chi è già dentro il sistema deve aspettare: «L'indicazione è di dedicare la sottoscrizione a chi si avvicina per la prima volta al partito».

Daniela De Donà

