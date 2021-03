POLITICA

BELLUNO Anche a livello locale c'è chi chiede a Nicola Zingaretti, segretario dimissionario del Partito democratico, di ripensarci a lasciare il suo incarico. Fra questi ci sono Francesco Buzzati, Calogero Lillo Trinceri, Alessia Telese, Davide Noro e Roberto De Moliner. «Come sostenitori di Nicola Zingaretti all'ultimo congresso nazionale - dicono -, in attesa di capire quali saranno le decisioni adottate in assemblea nazionale, chiediamo con forza al segretario di ripensarci e di rimanere alla guida della nostra comunità». Due anni fa, Zingaretti ha preso in mano un Partito Democratico «isolato, diviso e autoreferenziale. Le scorie lasciate dalle elezioni politiche del 4 marzo 2018 sembravano destinate ad essere insanabili spiegano i dem bellunesi -. Sotto la sua gestione, il Pd è tornato a ricoprire un ruolo centrale nella scena politica italiana ma soprattutto nella tragica e complessa gestione della pandemia. Tutti i passaggi, anche i più sofferti, sono stati approvati e condivisi dagli organismi dirigenti». «Quello che lascia interdetti proseguono in un'accorata nota - non sono le dimissioni, ma i continui attacchi, spesso pretestuosi, nei confronti di una gestione mai così tanto unitaria. Attacchi, spesso condotti da nostalgici di quella stagione che ci ha portato al minimo storico». I sostenitori invitano il segretario Zingaretti a rimanere alla guida del Pd per portare avanti «quel progetto di rilancio del partito attraverso nettezza nelle proposte e nell'iniziativa politica per assicurare il nostro contributo al governo di Mario Draghi e non lasciare al centrodestra l'egemonia sull'agenda dell'esecutivo». Quale sarà comunque, la sua decisione finale e le scelte che verranno fatte dall'Assemblea Nazionale il 13 e 14 marzo, «continueremo a lavorare per portare avanti quegli obbiettivi che ci eravamo dati con le primarie: piena e buona occupazione, sostenibilità ecologica e rivoluzione verde, politica fiscale, riduzione delle diseguaglianze, giustizia legalità e sicurezza dei cittadini, investimenti negli enti locali, scuola ricerca e innovazione, immigrazione». «Abbiamo bisogno di un nuovo Pd unitario concludono -, recuperandone l'ispirazione originaria, mettendo al centro le persone, aprendolo a tutte quelle aree che condivideranno le scelte politiche future, una piazza grande com'era e com'è il nostro slogan, mettendo in campo un confronto sul futuro su cui impegnarci per amore dell'Italia e non di ritorni al passato». (Fe.Fa.)

