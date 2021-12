POLITICA

BELLUNO A Natale si è tutti più buoni, recita il proverbio. Ma non è sempre così. L'opposizione a Palazzo Rosso, ieri mattina, ha sfoderato gli artigli e attaccato la maggioranza alla giugulare. «Nel 2012 ha spiegato Francesco Pingitore, di Patto Belluno Dolomiti si sono trovati con persone che avevano poca esperienza, ereditando qualcosa di grande che non hanno saputo gestire, dal ponte degli Alpini in stato di degrado, alla Veneggia, parliamo di oltre 10 milioni di euro di lavori pubblici». E ancora: «Sono nove assessori e tre consiglieri con delega. A parte due tecnici, quello all'Urbanistica e quello al Bilancio, gli altri sono inesperti della politica e della gestione pubblica. Non è una polemica: è uno stato di fatto». Al centro dell'incontro di ieri mattina, con le minoranze di Palazzo Rosso, si è parlato di tutto. Dall'urbanistica, all'educazione, alla sanità, al degrado della città, alla sicurezza.

IL PONTE

E c'è stato un altro focus sul tema caldo del momento: il ponte bailey. «Con responsabilità ha sottolineato Raffaele Addamiano, di Fratelli d'Italia tutte le minoranze hanno approvato il progetto definitivo. L'assessore con delega ha dichiarato che l'esecutivo vedrà la luce nel giugno 2022 in piena campagna elettorale o forse all'esito della stessa. Questo lascia perplessi: nelle linee programmatiche del primo cittadino, nel 2017, il ponte doveva essere realizzato nell'attuale legislatura». Il problema è anche di sicurezza. «Cinque minuti fa ha confidato Paolo Gamba, Belluno è di tutti l'assessore Giannone mi ha detto che se non facevano i lavori il ponte rischiava di crollare. Ma allora avrebbe potuto farlo anche un anno fa. Non si fanno i lavori in inverno quando è noto che da novembre a marzo i dipendenti dell'edilizia sono in cassa integrazione». Per Marzio Sovilla, Liga Veneta, è mancata la programmazione: «È inutile ha detto adoperarsi in opere faraoniche che non hanno portato, o solo in minima parte, un beneficio alla città. Era più importante concentrarsi sulle strutture esistenti. Quando è stato chiuso il ponte abbiamo visto tutti la ripercussione sul traffico e l'enorme disagio ai cittadini che non sapevano se sarebbero arrivati in tempo al lavoro».

«CITTÀ ALLO SBANDO»

I consiglieri hanno ricordato anche l'ultima nevicata, su cui era stata presentata un'interrogazione a seguito di numerose lamentele da parte dei cittadini (per strade e marciapiedi impraticabili). «Fossi stato assessore, avrei allertato l'esercito» ha commentato Pingitore. Mentre Addamiano ha raccontato di essere quasi caduto nel raggiungere il Comune: «La percezione dei cittadini è che sia una città allo sbando, lasciata a se stessa. Il sindaco si è seduto». A questo si lega il problema dei negozi sfitti e la piaga dei furti. «La percezione della sicurezza ha evidenziato Sovilla non è più quella di 20-30 anni fa. Anche se non succedono fattacci gravi di cronaca poco importa, sfido chiunque a percorrere via Sottocastello in alcune ore della sera».

MENSE

Non meno importante è il tema delle mense scolastiche, su cui è stato presentato un ordine del giorno votato a favore da quasi tutti (ci sono state 8 astensioni). «Sarebbe passato all'unanimità ha spiegato Franco Roccon, Liga Veneta se la consigliera Sala non avesse fatto una forma di ostruzionismo e di rivendicazione del proprio lavoro. Sono anni che questa vicenda va avanti sempre con la stessa ditta (Camst, ndr) e le stesse difficoltà: pasti freddi e uguali indipendentemente dall'età degli studenti». Si è parlato anche della carenza dei medici e delle Olimpiadi 2026 su cui non è stato fatto alcun tipo di incontro. «Abbiamo una città che sta chiudendo e l'entusiasmo dei cittadini è pari a zero. Ormai siamo ai titoli di coda. Dobbiamo ricostruirla e fare in modo che torni ad aggregare».

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA



