«Pochi medici»: l'Usl lancia l'allarme

SANITA'BELLUNO Ventiquattro cessazioni negli ultimi sei mesi, altre dodici previste da qui al 31 dicembre. In poco più di un anno l'Usl 1 Dolomiti perderà 36 medici ospedalieri, la direzione ha già avviato procedure di assunzione e 32 camici bianchi sono già entrati di ruolo di recente, tuttavia la situazione non è rosea e il direttore generale Adriano Rasi Caldogno ammette «Siamo molto preoccupati». MEDICI OSPEDALIERILe aree più critiche sono quelle della pediatria, per la quale sono state attivate diverse procedure di reclutamento...