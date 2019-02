Poca pioggia e siccità: i fiocchi di inizio mese boccasana in tutti i sensi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PUNTO METEOSe non fosse stato per le piogge di scirocco di inizio mese, il Bellunese oggi avrebbe sete. E tanta. Perché le precipitazioni di gennaio sono state scarse. Più scarse del solito. Tanto che la siccità aveva cominciato a mostrare i primi sintomi già nel mese scorso. Poi è arrivata la neve in quota (con pioggia anche consistente nei fondovalle). E quindi la situazione è migliorata. Ma le previsioni parlano di bel tempo ancora a lungo. È l'alta pressione, che regala giornate soleggiate e temperature quasi primaverili.IL DATOA...