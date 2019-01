«Poca attenzione ai Comuni montani. I soldi vanno al reddito di cittadinanza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FINANZIARIABELLUNO «Nella finanziaria appena approvata a colpi di fiducia alla Camera anche i comuni cosi come le imprese, sono penalizzati dalle risorse destinate al reddito di cittadinanza.» A dichiararlo è il sindaco di Calalzo e deputato di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo (nella foto) che è intervenuto in aula citando le cose positive della manovra ma ricordando come l'intero impianto sia condizionato dalla politica assistenzialista voluta dal Movimento Cinque Stelle. «Accanto a misure condivisibili e richieste dai sindaci come lo...