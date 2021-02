POLITICA

BELLUNO «Diminuiscono gli allevatori, aumentano i lupi». È la denuncia dei consiglieri regionali del Partito democratico: Francesca Zottis e Jonatan Montanariello hanno presentato un'interrogazione urgente agli assessori regionali all'Agricoltura, alla Caccia e all'Ambiente per sapere «quali azioni la Giunta regionale intenda urgentemente avviare per fermare la fuga degli allevatori dal territorio bellunese». Ieri è intervenuto sulla questione lupi anche il coordinatore provinciale di Forza Italia, Dario Scopel, interpellato sul tema anche in questi giorni da alcuni allevatori e cittadini, preoccupati dalla presenza sempre più massiccia del predatore in varie parti del Bellunese.

IL PD

«La giunta regionale resta comodamente seduta a osservare lo spopolamento delle attività primarie in provincia di Belluno. Anche i consiglieri regionali di maggioranza eletti nel Bellunese risultano non pervenuti», dicono in una nota i consiglieri regionali Francesca Zottis e Jonatan Montanariello. «La situazione si aggrava di anno in anno», sottolinea la segretaria del circolo dell'Alpago, Lucia Saviane. «La nostra è una delle zone maggiormente colpite dalla presenza del lupo - prosegue -. Ogni settimana ci sono notizie di predazioni e la frustrazione degli allevatori come è immaginabile aumenta, soprattutto perché non vedono attuate le contromisure necessarie al contenimento». «L'aumento dei lupi nelle zone pedemontane ha portato alla desertificazione degli allevamenti - prosegue la nota del Pd -. Come riportato dalla stampa, interi pascoli nelle frazioni alte di Belluno e della sinistra Piave sono stati abbandonati». «Servono azioni urgenti», dicono i consiglieri, che ricordano che negli ultimi 30 anni la popolazione di ungulati è quasi raddoppiata. «La gestione della fauna deve ritornare in toto tra le materie gestite in esclusiva dalla Provincia di Belluno», afferma la segretaria del Pd provinciale, Monica Lotto.

FORZA ITALIA

«È giunto il momento di chiudere su una legge nazionale che regolamenti in maniera organica la presenza e la diffusione del lupo, con norme specifiche per il territorio bellunese e veneto». A rilanciare la questione, ieri, il coordinatore provinciale di Forza Italia Dario Scopel. «Stiamo assistendo in questi ultimi anni ad una diffusione di branchi del tutto imprevedibile solo poco tempo fa - afferma -. E il fenomeno non interessa più soltanto i territori di alta quota, come testimoniano i numerosi avvistamenti e le predazioni avvenuti in Alpago, nel Bellunese, in Valbelluna e nel Feltrino. Il tema non è certo quello di aprire la caccia ai lupi o demonizzare una specie (tutelata anche a livello comunitario), ma di stabilire piuttosto su basi scientifiche i criteri per favorire un equilibrio ambientale, che tenga conto delle legittime aspettative di sicurezza, ed anche economiche, degli allevatori e dei cittadini». «Mi auguro - incalza Scopel - che la Regione si attivi subito in maniera decisa per l'approvazione di un nuovo testo a livello nazionale. Auspico quindi un dialogo più proficuo col nuovo ministro Patuanelli, per maggiore azione e meno ideologia rispetto al predecessore».(Fe.Fa.)

