Piste come tavoli di biliardo tutte aperte in provincia

BELLUNO Tutto aperto per Natale. Sui comprensori bellunesi del Dolomiti Superski gli sciatori hanno a disposizione ben 250 chilometri di piste. Ovunque gli impianti girano a pieno regime, per la gioia degli appassionati che stanno raggiungendo le varie stazioni invernali della provincia. «La stagione è partita sotto i migliori auspici grazie alle nevicate di novembre. I primi dati sulle vendite di tessere stagionali indicano un notevole incremento, probabilmente faremo meglio anche rispetto all'inverno 2017/18, il migliore di sempre», dice Renzo Minella, presidente dell'associazione degli impiantisti Anef Veneto. A Cortina si scia in tutte le aree del comprensorio che abbraccia anche Misurina, Auronzo e San Vito di Cadore. Un avvio di stagione con i fiocchi per la Regina delle Dolomiti che domenica ha salutato il primo giro della nuova cabinovia della Freccia nel Cielo. «L'impianto è partito con un giorno di anticipo e questo è emblematico di quanto ci stiamo impegnando per rinnovare tutta la nostra offerta dice Marco Zardini, presidente del locale consorzio impianti a fune -. L'inverno è iniziato benissimo ed è già arrivata tanta gente, cosa inusuale per noi abituati ad accogliere la gran parte dei turisti dopo il giorno di Natale». Sullo Ski Civetta si scia su tutti i versanti del comprensorio e sono aperti i collegamenti sono tra Alleghe, Zoldo, Val Fiorentina e Palafavera. Stessa situazione nella ski area della Marmolada e di Arabba dove si scia a Porta Vescovo, sui passi Pordoi, Campolongo e Padon. A Falcade e sul Passo San Pellegrino gli impianti sono tutti in funzione e anche le piste sono praticamente tutte aperte, incluso il rientro in paese. Stagione partita pure nel comprensorio di Padola, versante bellunese della ski area Tre Cime che include le piste di Sesto e del monte Elmo in Pusteria. Sul Nevegal e sul Monte Avena, invece, non si sa ancora quando si potranno accogliere i primi sciatori. «Puntiamo ad aprire il 27, speriamo che il freddo annunciato arrivi: siamo prontissimi a sfruttarlo», dice Lionello Gorza, presidente degli impianti del Monte Avena.

