Pista di atletica: sogno olimpico

IL SOPRALLUOGOBELLUNO Lo stato e la fruibilità degli impianti sportivi provinciali, e in particolare di quelli per la pratica dell'atletica leggera, è questione annosa e complessa. Riguardo agli impianti storici, uno (Zugni Tauro di Feltre) sembra avviato al completo rinnovamento, mentre per il polisportivo del capoluogo l'orizzonte non può certo definirsi roseo. Piste e pedane sono così malridotte che non è possibile disputarvi gare oltre il livello Cadetti. Situazione, questa, non dell'oggi; negli ultimi anni, infatti, gare di livello...