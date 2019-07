Pipì sul marciapiede: è scattato il rimpatrio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO È scattata l'espulsione per O.M., l'uomo che martedì sera della scorsa settimana è stato pizzicato in via Caffi mentre orinava. Pluripregiudicato, era stato bloccato, poco dopo l'esibizione. La questura di Belluno aveva immediatamente avviato le pratiche per l'espulsione che ieri hanno permesso di accompagnare l'uomo al centro di permanenza per il rimpatrio di Torino. L'episodio, dicevamo, risale alla scorsa settimana quando il 25 enne non ha attirato l'attenzione dei passanti. L'episodio è accaduto attorno alle 19 quando...