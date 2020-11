SANITA'

BELLUNO Nuovi ingressi all'Usl 1 Dolomiti. Sono stati nominati nuovi dirigenti e assunti 4 medici dermatologi. Dopo la nomina della dirigente delle professioni sanitarie area delle scienze infermieristiche ed ostetriche delle scorse settimane, conferita a Renata De Battista, ieri è stato nominato dirigente delle professioni sanitarie anche Adriano Santarossa. Negli scorsi mesi, come previsto da normativa, si è svolta la procedura per il conferimento degli incarichi dei dirigenti di area amministrativa, in esito alle selezioni espletate da una commissione con componenti esterni. Ieri, inoltre, la dottoressa Cristina Bortoluzzi è stata nominata direttore delle Risorse umane e l'ingegner Stefano Lazzari direttore dei Servizi tecnici patrimoniali. Un balzo in avanti anche per l'organico dell'azienda sanitaria, poi, con l'assunzione di 4 dermatologi: Alberto Previgliano, Evio Peschiutta, Jacopo Brozzi, Rosita Longo che andranno a colmare una nota carenza di organico. Da tempo il direttore generale Adriano Rasi Caldogno non fa segreto delle difficoltà in cui versano gli ospedali per la carenza di specialisti tra i quali i dermatologi, tanto che per facilitare la scelta degli ospedali bellunesi da parte dei medici è stato previsto un bonus sullo stipendio. Questo tuttavia non è sempre sufficiente a rendere allettanti le corsie delle strutture di montagna e, anche dopo l'introduzione di questa misura, non sono mancati i concorsi conclusisi con un niente di fatto.

Tempo di rinnovi anche per il collegio sindacale, che ha funzioni di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile, di vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale. I nuovi componenti dunque sono: Alfio Dalla Gasperina designato dalla Regione Veneto, Francesco Lofaro nominato dal Mef e Michele Dal Paos scelto dal Ministero della Salute.

