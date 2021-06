Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I TABELLINIBELLUNO Prime commissioni che, ieri, hanno chiuso i lavori. Vanno alla grande i voti alti, tra Iti Segato e Licei Renier. Pioggia di 100/100 nella 5 BMM del Segato: complimenti a Federico Toscani, Matteo Rinaldo, Federico Ghizzo, Matteo Maravai, Cristina Ciotti. A cui si aggiunge il 100/100 con lode di Federico Gasperin (in foto con il nonno). Non da meno le prime due classi di maturati ai Licei Renier: in 5 C ad indirizzo...