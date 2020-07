L'INTERVENTO

BELLUNO Manutenzioni, soste selvagge e atti di vandalismo in città. Il consigliere del Patto Belluno Dolomiti, Francesco Pingitore, fa le pulci all'amministrazione di Jacopo Massaro. «Sono già otto anni che questa amministrazione non interviene, perdendo tempo circa gli atti di teppismo cittadino», esordisce il consigliere di opposizione, riferendosi ai recenti fatti di cronaca che hanno registrato, da un lato segni di alta inciviltà in via Sottocastello, con bottiglie lasciate a terra, puzza di urina e altro, scritte sui muri e sporcizie varie, dall'altro due episodi di spaccio da parte di due minorenni e un ventenne destinato alla piazza dei Martiri. «Mi riferisco anche della situazione legata al parcheggio selvaggio in piazza Duomo, con tanto di petizione di parecchi cittadini e residenti aggiunge Pingitore -. Noi della minoranza le idee le abbiamo e talvolta le proponiamo all'amministrazione, che però non le mette in pratica. Abbiamo consigliato tanto a questa amministrazione, compresi diversi aspetti legati alla viabilità». Francesco Pingitore pensa a Cavarzano, dove vi è la necessità «di mettere più dossi ed allargare marciapiedi che sono troppo stretti per la sicurezza stradale e pedonale». Ma ancora. «Basterebbe interessare la Prefettura per chiedere al Ministero della difesa un intervento delle ronde dell'esercito, come avviene nei capoluoghi limitrofi. Se ci sono dei vigilantes di notte, sicuramente sarebbe un ottimo deterrente per quei bontemponi di via Sottocastello, che non è l'unica via da attenzionare». Patto Belluno Dolomiti, sottolinea poi, «di volere una città più controllata e non un capoluogo che tira a campare. Tralasciamo il sondaggio di gradimento del sindaco, io evidenzio come Belluno sia scivolata al 50° posto, negli ultimi rilievi. Come sarebbe bello che la nostra città vivesse da protagonista» conclude Pingitore.

Fe.Fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA