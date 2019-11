Pingitore e i lavori in città: «Non siamo sui binari giusti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IERI E OGGIBELLUNO Asfalti, passaggi pedonali e guardrail: si sta ultimando in questi giorni la prima tranche di lavori sulle strade comunali, avviata poco meno di un mese fa da Palazzo Rosso. Si tratta di 250mila euro di lavori, ma Francesco Pingitore (Patto Belluno Dolomiti) non riesce proprio a digerire quelli che lui definisce «i continui spot del Comune, che sottolineano solo l'ordinaria amministrazione». Allora è andato a riprendersi il libretto che aveva distribuito, in campagna elettorale, il sindaco Antonio Prade: «Insieme abbiamo...