Pilota si schiantò con l'aliante sul Serva: nessun colpevole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTABELLUNO L'areoclub Dell'Oro non aveva nessuna colpa: l'aliante era perfettamente funzionante e non ci sono colpevoli per la morte del pilota Angelo Moresco, 59 anni di Castello di Godego (Tv) che precipitò sul monte Serva la tragica domenica del 10 giugno 2018. I resti dell'aliante Mistral C del centro di voo Arturo dell'Oro vennero messi sotto sequestro e analizzati nell'ambito di due inchieste che viaggiarono parallele. Quella per omicidio colposo aperta contro ignoti dalla Procura di Belluno, coordinata dal sostituto procuratore...