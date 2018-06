Pieve, Casagrande sorpassa Stiz con un vantaggio di soli 99 voti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PIEVESembrava un testa a testa fino alla fine dello spoglio. Scheda dopo scheda solo ad urne svuotate si è conosciuto il vincitore, con soli 99 voti a fare la differenza. Le elezioni amministrative 2018 restituiscono il sindaco a Pieve di Cadore, si tratta di Giuseppe Casagrande che alla fine si è imposto con un buon margine sul giovane avversario, l'avvocato Massimiliano Stiz. Solo in uno dei quattro seggi Casagrande è stato battuto, in quello dove votava Pozzale la frazione del suo rivale, ma non è bastato. Cosa ha fatto la differenza?...