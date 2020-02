ARSIÉ

La moria di piccoli negozi e quali strumenti ci siano per sopravvivere ad una crisi che sembra senza fine, è l'argomento di scena stasera in un incontro organizzato dall'amministrazione comunale di Arsiè guidata da Luca Strappazzon.

L'appuntamento per quanti vogliono informarsi su come difendere la propria attività commerciale o vogliano intraprendere questa strada è per stasera alle 20.30 nella sala consiliare del municipio in piazza Marconi.

Saranno date informazioni sugli strumenti finanziari in atto per le riaperture, per ottenere contributi e per la riduzione dei costi di gestione relativi alle piccole imprese.

Di chiusure Arsié ne sa qualcosa: in questo periodo sono stati chiusi due negozi di alimentari, uno a Rocca e l'altro a Fastro. Rocca è rimasta così senza alcun riferimento commerciale così come Fastro dove anche l'ultimo bar ha tirato giù le serrande. Bar chiuso anche a Mellame, l'unico a servizio anche di Rivai. Un posto di ristoro è stato chiuso a Cima Campo sulla strada per Castello Tesino per mancanza di copertura internet. Per correre ai ripari anche se chi ha chiuso stenta a credere che sia una soluzione l'amministrazione comunale arsedese in accordo anche con i dirigenti dell'Ascom di Feltre e del responsabile di Arsié, cerca di affrontare il problema con una serata apposita aperta a tutta la popolazione

Il titolo della serata è Come sopravvivere. E non sarà facile.

Valerio Bertolio

