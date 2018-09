Picchia il fratello disabile ma l'imputato scompare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO Si divertiva, o forse semplicemente disprezzava, quel fratello minore affetto da disturbo maniacale bipolare, al punto da farne una sorta di bersaglio da insultare e picchiare, spesso per deriderlo.Sotto processo è finito un colombiano di 30 anni, all'epoca dei fatti residente in città. È accusato di maltrattamenti aggravati.Il processo si è aperto ieri davanti al giudice Antonella Coniglio Giuliana, ma si è chiuso poco dopo con un rinvio in quanto gli accertamenti per rintracciarlo non hanno dato alcun esisto. È stata...