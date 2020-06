IL DIBATTITO

BELLUNO La mozione Eroi della sanità è stata bocciata. Anche da due medici. Non ci sarà a Belluno nessuna via e nessuna piazza intitolate ai dottori, infermieri e oss impegnati durante la pandemia, nessuna targa a ricordare chi si è speso e ha sacrificato la propria vita per salvare quella dei ricoverati nei reparti di rianimazione durante le fasi calde dell'emergenza sanitaria, in città. Il consiglio comunale ha infatti detto no alla proposta del consigliere di minoranza Raffaele Addamiano di onorare i camici bianchi con una titolazione. Contro l'idea si sono schierati anche due medici, il capogruppo di Belluno D+ Giangiacomo Nicolini e Pierenrico Lecis del gruppo In Movimento.

LA SPIEGAZIONE

«L'idea è stata rifiutata perché spiega amareggiato Addamiano mi è stato detto che per aiutare davvero i medici bisogna agire su altri piani, come la riorganizzazione della sanità. Non vedo perché non accettare comunque una proposta che sarebbe stata a costo quasi zero per il Comune». Il consigliere aveva anche già individuata l'area a cui affidare l'omaggio, il parcheggio dell'ospedale.

LE ORGANIZZAZIONI

Prima di presentare all'assemblea consiliare la sua mozione, che ricalcava uguali iniziative avviate in altre zone d'Italia e anche in Veneto, aveva chiesto il parere dell'Ordine dei medici e di quello degli infermieri i cui presidenti erano favorevoli. In particolare il presidente dei medici, Umberto Rossa, si era spinto fino a elogiare l'iniziativa dicendo di accoglierla con entusiasmo e gratitudine. Parole riportate da Addamiano in sede di riunione consiliare, ma che non sono servite a convincere l'assemblea. Al momento del voto i pareri a favore sono stati appena 5 e 16 quelli contrari. Nicolini ha citato Brecht con la frase Beato il popolo che non ha bisogno di eroi e Lecis ha ricordato la massima di Ippocrate Onorato da tutti e per sempre a sostegno dell'inutilità dell'iniziativa. «Sono dispiaciuto ripete il proponente - sotto la voce eroe la Treccani fornisce non un'accezione mitologica ma letterale, dichiarando tale chi da prova di grande abnegazione e di spirito di sacrificio per un nobile ideale, quindi si sposa perfettamente con la situazione. La mia mozione nasceva dalla volontà di agire in modo concreto e duraturo, mi dispiace non sia passata perchè a mio dire abbiamo perso un'occasione». (al. tr.)

