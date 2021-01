LA PROPOSTA

BELLUNO Metà giardino e metà parcheggio: «Così si risolve il problema della sosta selvaggia in piazza Duomo». Il consigliere di opposizione Franco Roccon entra a gamba tesa nella questione, annosa e ancora irrisolta, delle auto parcheggiate tra il Duomo e Palazzo dei Rettori negli orari serali e di notte. Una sosta abusiva, non consentita perché al centro della piazza di stalli non ce ne sono, ma di fatto accettata dall'amministrazione per l'impossibilità di contrastarla a suon di multe. Dopo le 19 infatti, si sa, gli agenti di polizia locale non sono in servizio. E allora Roccon propone la soluzione che potrebbe mettere d'accordo tutti, che strizza l'occhio agli ambientalisti e a chi la piazza la vuole vivere da pedone come a chi ama la comodità dell'auto lasciata a pochi passi dal negozio, dall'ufficio e dal bar. «Visto il perdurare della situazione dichiara -, discussa sia nell'assemblea consiliare sia, prima, nelle riunioni di commissione senza riuscire a trovare una quadra, io credo che l'unica ipotesi percorribile a questo punto sia quella di realizzare davvero un parcheggio lì, ma solo in metà piazza, così da poter poi sanzionare chi parcheggia fuori dagli stalli. Nell'altra metà io vedrei bene un'area verde, con giardino e panchine, in modo da essere vissuta dai cittadini. Un tempo era stata realizzata una grande aiuola e il progetto aveva incontrato un favore trasversale tra la gente». Gli stalli non dovrebbero essere solo blu, si dovrebbero prevedere anche quelli a strisce bianche che in città sono pochi, solo quattro sostiene il consigliere. E poi, via le fioriere. «Fanno tanto cimitero, vanno tolte conclude -, erano state acquistate ancora dalla precedente amministrazione ma oggi sono divise in varie parti della città e ce ne sono anche ai magazzini di Marisiga. Certo la mia posizione solleverà le critiche degli ambientalisti, contrari ad allargare le zone di sosta in città, ma il problema va risolto anche con un atto di coraggio e io ne ho»

