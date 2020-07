DISAGI IN CENTRO

BELLUNO Risale agli anni Settanta del 400, negli anni Ottanta del 900 è stato completamente ristrutturato, oggi ne crollano i calcinacci. Il sotto portico di piazza delle Erbe, all'altezza della gioielleria, è transennato da mercoledì pomeriggio. Un foglio appeso con del nastro adesivo avverte il passante a «Non sostare, caduta massi. Camminare lato vetrine!!». Due punti esclamativi concludono l'ordine scritto in rosso e affidato, oggi, al buon senso dei bellunesi. L'area resta comunque transennata, perciò non c'è il pericolo che qualcuno si avvicini alla zona del crollo. «Il clima molto caldo e secco ha probabilmente fatto restringere una delle travi del soffitto spiega l'assessore alla cultura del Comune di Belluno Marco Perale, profondo conoscitore di ogni singolo palazzo del centro storico e di quell'area in particolare -, il ritirarsi leggermente del legno ha fatto sì che cadessero a terra calcinacci». I proprietari dell'immobile hanno prontamente avvisato il Comune, essendo il portico di uso e passaggio pubblico, e la zona è stata transennata. Sarà loro cura, ora, mettere in sicurezza il soffitto. (A.Tr.)

