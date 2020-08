URBANISTICA

BELLUNO Con una variante, ma procede. Il Piano urbanistico attuativo di via Vittorio Veneto è ora depositato negli uffici comunali, a disposizione per chi vorrà visionarlo e presentare, eventualmente, opposizioni.

L'ASSESSORE

«Di recente i privati proprietari dell'area hanno chiesto una variante al Pua spiega l'assessore all'urbanistica Franco Frison -, si tratta di un nuovo assetto progettuale. La destinazione d'uso resta comunque la stessa decisa in precedenza, ovvero per il 50% commerciale e per l'altro 50% residenziale». Il Piano adottato è pubblicato fino al prossimo 16 agosto 2020 nel sito dell'Edilizia Urbanistica, in visione al pubblico, a questo link: http://edilizia.comune.belluno.it/2020/08/05/pua-zona-c-rt-via-vittorio-veneto-variante-stralcio-1-adozione/. Dal 17 agosto al 6 settembre compreso, i proprietari degli immobili potranno presentare opposizioni, mentre chiunque potrà inoltrare osservazioni al Comune di Belluno. Nel frattempo, oltre alle carte e alla burocrazia procede anche il cantiere. L'area, si sa, è quella dell'ex sede di De Mas che un domani dovrà ospitare un discount alimentare. I lavori sono iniziati da settimane e l'immobile è stato quasi interamente demolito. «Contemporaneamente è stato presentato un progetto di sistemazione del tratto tra le due rotatorie prosegue Frison e di realizzazione di una nuova rotatoria all'ingresso dell'area commerciale. Il privato provvederà a eliminare le barriere architettoniche dei marciapiedi lungo la via togliendo gli scalini e realizzando al loro posto dei mini scivoli, il tutto come opera di mitigazione, interamente a spese del privato».

A.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA