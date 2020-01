Piano unico di Protezione civile: Val di Zoldo ridisegna quello nuovo

VAL DI ZOLDO

Anche Val di Zoldo ha il suo Piano unico di Protezione civile. Dove andare in caso di emergenze, come comportarsi in caso di terremoto, a quali numeri fare riferimento e come è organizzato il sistema della Protezione civile: il documento contiene tutte le informazioni e sarà illustrato ai cittadini venerdì prossimo alle 18.30 nella sala Almerindo di Fusine. «Quando i due Comuni erano separati ciascuno aveva il proprio Piano spiega il sindaco, Camillo De Pellegrin , ma fino ad oggi non avevamo ancora redatto un documento unico dopo la fusione. Il lavoro per arrivare a questo risultato è stato lungo, ma siamo contenti. Si tratta di un passaggio importante, sopratutto alla luce di quanto sta succedendo in termini di eventi meteo eccezionali negli ultimi anni. Insomma, è una base di sicurezza da cui partire e da cui capire come comportarsi e cosa non fare assolutamente». Il lavoro è stato approvato in Consiglio comunale ed è già stato presentato ai piccoli della scuola elementare e ai ragazzi della media di Val di Zoldo; in quegli incontri i volontari hanno raccontato agli studenti in modo semplice e concreto cos'è il Piano e perché è importante per la comunità. Adesso si tratta di comunicarlo agli adulti. Saranno gli stessi volontari della squadra di Protezione civile a spiegare ai concittadini i contenuti del documento, a illustrare dove si trovano e a cosa servono di punti di raccolta e a consegnare materiale informativo. Sul fronte sicurezza il Comune si sta muovendo in più direzioni. Dopo il Piano, infatti, l'amministrazione si è messa al lavoro per riuscire a installare un nuovo ponte radio sullo Spiz Zuel, di modo da garantire la copertura del segnale per i mezzi di sicurezza in caso di calamità. «Il costo è piuttosto elevato spiega il primo cittadino . Gli scavi avverrebbero in un'area gestita dalla Società impianti, che pagherebbe la corrente. E poi l'annoso problema della sede per associazioni come il Soccorso alpino, il Volontari del sangue e, appunto, la Protezione civile. Il Comune da tempo sta ragionando per realizzare un edificio vicino allo stadio del ghiaccio, dove radunare tutte le onlus ancora senza fissa dimora».

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA