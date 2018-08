Piano in pericolo: il fronte dei sindaci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

URBANISTICABELLUNO Vertice positivo ieri mattina a Venezia. I sindaci delle città capoluogo del Veneto alzano gli scudi, insieme, verso le stanze dei bottoni della Capitale: a breve un secondo incontro e, poi, il vis a vis con un rappresentante del Governo. L'agenda è serrata e il tempo stretto, occorre muoversi e essere incisivi prima dell'inizio dei lavori alla Camera e dell'avvio delle commissioni in Parlamento. Insomma non è ancora detto. I grandi progetti dell'amministrazione Massaro per Belluno non sono del tutto persi. Senza però i...