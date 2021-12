IL DIBATTITO

BELLUNO Non sono state presentate domande, ma c'è tempo fino al 7 febbraio per consultare la documentazione e, poi, avanzare eventuali osservazioni. Davanti ad un pubblico in presenza ristretto e ad una ventina di cittadini collegati online, ieri sera il Comune di Belluno ha illustrato il suo Pat Piano urbanistico attuativo alla città. Nei giornali se ne parla da tempo, a fine novembre c'è stata l'adozione del Consiglio comunale, ma lo studio definitivo non era ancora stato spiegato alla comunità in una riunione pubblica. Ci hanno pensato l'assessore Franco Frison, l'architetto Francesco Sbetti parte del gruppo di lavoro sul Pat e il funzionario comunale Michela Rossato. Il sunto di pagine di mappe e di studi è confortante: Belluno è una città che ha visto aumentare la sua popolazione negli ultimi vent'anni e il trend continuerà ad essere in crescita anche per i prossimi dieci. Punto di partenza positivo per disegnare un capoluogo dove il consumo di suolo sarà ridotto al minimo, «Si vada a confrontare il nostro dato con quello di altre città del Veneto e non solo» ha dichiarato ieri sicuro l'assessore all'urbanistica Franco Frison, e dove le grandi questioni saranno due: posti letto e viabilità. Il resto sembra funzionare piuttosto bene, in città, stando ai numeri che la vedono polo attrattivo per lavoratori e turisti da tutta la provincia e non solo.

PIANI ESISTENTI

«Si prevedono 600 mila nuovi metri cubi per i prossimi anni ha spiegato Frison sul finale, prima di salutare il pubblico -, di cui la metà da realizzare con i piani urbanistici esistenti». Una previsione di edificazione ipotetica, certo, pensata sulla base di una proiezione che vede 4407 nuovi abitanti bisognosi di alloggi nei prossimi 10 anni, per complessivi nuovi 661.050 metri cubi. Si dovranno creare nuove possibilità abitative, perché le famiglie sono sempre di più, anche se sempre più piccole. Quelle senza figli rappresentano il 72,5% e i single il 42,8%. Lo studio fotografa nei dettaglia la demografia e i suoi cambiamenti negli ultimi vent'anni, passaggio fondamentale per capire come immaginare la residenzialità del futuro. Serviranno alloggi, questo è certo, ma dovranno essere dimensionati alle famiglie moderne, composte per lo più da una o due persone. Che ci fossero pochi nati, d'altra parte, si sapeva ed è il grande problema dell'intera provincia. Tutte le aree edificabili sono state confermate, si cercherà di rigenerare gli edifici esistenti abbandonati e non si potranno realizzare capannoni al di fuori delle zone artigianali. La viabilità è il vero tallone d'Achille.

VIABILITÀ

Raggiungere Belluno è complicato, muoversi al suo interno sempre più difficile. Allora occorre sfoderare i piani b, quelli di cui d'altra parte si parla da anni: nel Pat si prospetta la realizzazione del collegamento tra Destra e Sinistra Piave, il ponte tra Sagrogna e San Pietro in Campo, quello di Visomelle e anche la famosa strada Cucciolo Marisiga, ma con partenza da Antole. La Sinistra Piave diventa la circonvallazione di Belluno e il ponte ne faciliterà l'accesso all'area opposta, chiaro. «È una città molto equilibrata nella sua organizzazione ha spiegato ieri l'architetto, parte del raggruppamento temporaneo di professionisti al lavoro sul Pat, Francesco Sbetti -, ma c'è un caos viario, si fa fatica ad arrivare e questo per le condizioni infrastrutturali e morfologiche. Per la sua struttura non si può pensare di aggiungere tantissime strade». Ma quelle giuste sì, ipotizzando anche di passare dagli attuali 19 a 38 chilometri di piste ciclabili. E poi il verde. Belluno ne è piena e lo vuole valorizzare, tanto da arrivare a chiedere al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi di poter inserire l'asta dell'Ardo nel territorio protetto. «Per un turista significherebbe entrare in una città capoluogo ed essere subito, anche, all'interno di un parco ha annunciato Frison, sul finale -. Ovviamente la modifica del piano del Parco compete all'ente stesso, noi abbiamo inserito nel Pat queste seme che speriamo abbia gambe per andare avanti».

Alessia Trentin

