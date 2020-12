FELTRE

Affidato l'incarico per lo studio di compatibilità idraulica legato alla redazione della variante al piano degli interventi. Si tratta di un passaggio fondamentale per un territorio geologicamente fragile come quello di Feltre che servirà a verificare le opere necessarie per garantire la massima sicurezza possibile ai residenti di tutto il territorio. L'Ufficio di Piano è attualmente impegnato nella redazione della variante al Piano degli Interventi Città di Feltre, la cui adozione e approvazione sono previste dal Documento Unico di Programmazione 2020-2022. Le varianti al Piano degli Interventi devono essere corredate da una serie di studi specialistici tra i quali l'approfondimento delle analisi presenti nel Piano di Assetto del Territorio relative alla compatibilità idraulica delle previsioni progettuali.

«Lo studio di compatibilità idraulica rappresenta uno dei passi complementari alla redazione del Piano degli Interventi - spiega l'assessore all'urbanistica Irma Visalli -. In particolare, in un territorio fragile e sensibile agli effetti del maltempo, che negli ultimi anni si sono manifestati in maniera sempre più numerosa e violenta, come quello di Feltre, è necessario valutare lo stato dell'arte e gli effetti del nuovo Piano degli Interventi anche sotto questo aspetto. Lo studio è volto a capire quali opere siano da ipotizzare o prevedere per contenere e regolare le acque di superficie, canali, bacini di laminazione e daltri, per garantire la massima sicurezza possibile agli abitati e alla popolazione».

In gennaio partiranno gli incontri per la presentazione ai portatori di interesse (tecnici, associazioni di categoria) con l'obiettivo di arrivare alla sua adozione entro la prima metà del prossimo anno.

Anche questo è un tassello determinante per la progettazione della sicurezza in un contesto a lunga scadenza e il Comune è in prima fila.

