Piano asfalti da 100mila euro: motori accesi da via Caffi

VIABILITÀBELLUNO I macchinari hanno acceso i motori. Iniziano questa mattina le asfaltature sulle strade cittadine. Le vie interessate sono: via Caffi, via Col di Roanza Alta, via del Boscon Villiago, Via Pedecastello Sud e via Tassei Sambuga e ad occuparsi del cantiere sarà la Geo+Bau srl di Spilimbergo, con sede operativa a Tambre d'Alpago, e la Co.Ge.For Srl di Susegana, ditta subappaltatrice. L'importo complessivo dei lavori si aggira sui 100 mila euro e il termine è previsto per il 20 ottobre. TEMPI STUDIATI«Questo è un risultato...