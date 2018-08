Piano alienazioni il Comune vende le sue proprietà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COMUNE VENDESono del Comune, sono in vendita e potrebbero incentivare il turismo. Nel Piano alienazioni 2018-2021 due immobili perfetti per una ricettività green e sostenibile, a contatto con la natura e con la comunità locale. Sono l'ex scuola delle Ronce e Villa Sartori a Sargnano. Due gioielli di famiglia di cui Palazzo Rosso si vuole disfare da un po' ma che, fino ad ora, non sembrano aver attirato l'attenzione di nessuno. La modifica inserita nel piano alienazioni potrebbe cambiare però le cose e rendere i due beni decisamente più...