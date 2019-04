Pian Longhi: punto e a capo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DELUSIONEBELLUNO È andato deserto per la terza volta. Ma l'Unione Montana Belluno-Ponte nelle Alpi ci riproverà ancora. Con l'obiettivo di assegnare la gestione della struttura prima dell'estate. Si tratta del bando di gara per la valorizzazione del Campus Paolo Valenti in Nevegal. Il terzo bando era stato reso pubblico nel mese di febbraio. E come era successo anche nella precedente occasione, nonostante le buone premesse e i tanti interessamenti registrati dall'Ente, alla fine non è stata presentata alcuna domanda ufficiale. Come già...