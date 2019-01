Pian Longhi: nuovo bando per affidare il centro Valenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UNIONE MONTANABELLUNO Fallito il precedente tentativo sperimentato la scorsa estate, l'Unione Montana Belluno Ponte nelle Alpi, che non vuole in nessun modo che la struttura di Pian Longhi intitolata al noto giornalista sportivo Paolo Valenti che ha voluto farsi seppellire a Quantin, venga sottoutilizzata o addirittura rimanga ferma, torna alla carica con un nuovo bando. Reso pubblico lo scorso 28 dicembre, esso scade fra poco più di 20 giorni, il prossimo 28 gennaio. Il bando è una Manifestazione d'interesse per l'affidamento in gestione...