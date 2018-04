Pesanti articoli on line ma la querela decade

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A PROCESSOBELLUNO Che qualche problema con il proprio datore di lavoro ci fosse, per Valter De Biasio, forse era nell'aria. Ma la pubblicazione in internet di varie considerazioni a sua firma, nei confronti di Enel Produzione, rese il tutto nero su bianco. Un atteggiamento che non fu accolto di buon grado dalla spa dell'energia che infatti lo denunciò per diffamazione. Ma ieri, per una ragione legata più alla forma che alla sostanza, il giudice Antonella Coniglio ha dichiarato per il procedimento il non doversi procedere perché il reato è...