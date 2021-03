LA RASSEGNA

BELLUNO Doppio appuntamento per Dolomiti in Scienza, il ciclo di incontri quest'anno in streaming sui canali YouTube e Facebook - del Gruppo di divulgazione scientifica. Sabato 13 marzo, alle 17, saranno protagonisti i (Grandi) Carnivori in provincia di Belluno: conoscenza come presupposto di convivenza. Ne parleranno le dottoresse Barbara Foggiato e Marta Villa del Gruppo Grandi Carnivori Cai e Gruppo Operativi Veneto Cai. Nel territorio della provincia di Belluno sono presenti alcune specie di carnivori. Di queste, alcune sono sempre state presenti, altre sono ricomparse dopo un'assenza più o meno lunga, altre ancora sono arrivate di recente a seguito dei cambiamenti climatici e ambientali. Che siano specie autoctone o di nuova comparsa, la loro presenza genera spesso sospetto, timore e preoccupazione, in differente misura a seconda del grado di conoscenza di queste specie e degli impatti subiti, ad esempio dalle attività zootecniche. Si rivela quindi di massima importanza imparare a conoscerne la biologia, l'ecologia e il comportamento per poter porre le basi di un equilibrio tra le esigenze delle attività umane da un lato e una doverosa garanzia di futuro per i predatori dall'altro. A seguire si parlerà dei pipistrelli con Gabriele Filippin (del Centro Educazione e Ricerca Chirotteri Veneto) Comparsi sulla Terra più di 50 milioni di anni fa, i pipistrelli, o chirotteri, sono mammiferi dotati di caratteristiche tanto affascinanti ed estreme, quanto sconosciute ai più. I nostri pipistrelli, per superare la stagione invernale ibernano, mettendo il metabolismo in stand by, riuscendo quindi a sopravvivere per mesi praticamente senza mangiare mai. (Fe.Fa.)

